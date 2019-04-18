Путин выразил соболезнования Меркель в связи с ДТП с автобусом на Мадейре

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Путин выразил соболезнования Меркель в связи с ДТП с автобусом на Мадейре

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Фото: © Twitter/GoCurrent

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с ДТП на португальском острове Мадейра, в результате которого погибли граждане Германии.

Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, 17 апреля на острове Мадейра туристический автобус съехал с горной дороги и рухнул на жилой дом. В результате ДТП погибло 29 человек. Сообщается, что большая часть жертв аварии были туристами из Германии.

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