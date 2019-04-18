Зеленский выступил за легализацию медицинской марихуаны на Украине

Кроме того, он не против узаконить и проституцию, но на территории какого-нибудь одного города. Даёшь украинский Лас-Вегас!

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поддерживает идеи легализации медицинской марихуаны и проституции в стране. Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

Что касается секса за деньги, то его шоумен предпочёл бы узаконить на территории какого-нибудь одного города. В качестве примера он привел американский Лас-Вегас, который расположен в Неваде.

— Честно говоря, парни, я думаю, что у нас есть возможность сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили, — помечтал в беседе с журналистами Зеленский.

С марихуаной, по его словам, ещё проще — на всей территории страны, но только в медицинских целях.

— Медицинская марихуана, я считаю, это нормально, в капельках она продаётся, — заявил он. — Я за легалайз капелек, да.

Отметим, что в ходе интервью Зеленский также раскритиковал запрет российских соцсетей на Украине. По его словам, власти должны были для начала предложить людям альтернативу, а уже потом что-то запрещать. Кроме того, Зеленский высказался о судьбе Донбасса. Выяснилось, что он не считает, что Донбассу нужно предоставлять особый статус, он также высказался против закона об амнистии для ополченцев.