К строительству дороги между старыми и новыми Химками приступят в 2020 году

Читайте также

К строительству дороги между старыми и новыми Химками приступят в 2020 году

5

Строительство транспортной развязки, которая соединит старые и новые Химки, начнется в следующем году. Об этом глава Минтранса Евгений Дитрих заявил во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым.

Московская область в ближайшее время приступает к проектированию, об этом мы уже договорились. Сроки завершения проектирования развязки — конец этого года. И в следующем году уже приступим к строительству, — заявил Дитрих.

Путепровод будет состоять из четырех полос для движения. Как отметил министр, интенсивность движения по нему ожидается очень высокой.

Глава государства добавил, что о проблеме с дорогой ему рассказали сотрудники расположенного там НПО "Энергомаш".

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×