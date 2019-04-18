К строительству дороги между старыми и новыми Химками приступят в 2020 году

Строительство транспортной развязки, которая соединит старые и новые Химки, начнется в следующем году. Об этом глава Минтранса Евгений Дитрих заявил во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым.

— Московская область в ближайшее время приступает к проектированию, об этом мы уже договорились. Сроки завершения проектирования развязки — конец этого года. И в следующем году уже приступим к строительству, — заявил Дитрих.

Путепровод будет состоять из четырех полос для движения. Как отметил министр, интенсивность движения по нему ожидается очень высокой.

Глава государства добавил, что о проблеме с дорогой ему рассказали сотрудники расположенного там НПО "Энергомаш".