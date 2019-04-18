Зеленский раскрыл, из-за чего готов "жёстко разговаривать" с Коломойским

По словам шоумена, он общается с олигархом только по работе и не позволит ему прикрываться своим именем.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал заявления своего оппонента Петра Порошенко о том, что шоумен является "марионеткой" олигарха Игоря Коломойского. Речь об этом зашла в интервью Зеленского изданию "РБК-Украина".

Кроме того, он опроверг данные о том, что за два прошедших два года ему приходилось 13 раз летать в города, где проживает Коломойский (Женеву и Тель-Авив).

— Мне кажется, я в политический период точно туда не летал. Может быть, у нас и были какие-то выступления и для него тоже были… Звонки, мессенджеры использую. Общаемся по бизнесу, — заверил Зеленский.

Он отметил, что их отношения с олигархом носят сугубо деловой характер, но он готов "достаточно жёстко разговаривать" с Коломойским, если тот вдруг захочет злоупотребить их знакомством.

— Буду с ним разговаривать об этом. Жёстко, — добавил кандидат. — Будем ругаться. Моим именем прикрываться... Слушайте, это невозможно. Я считаю, что это неправильно.

Ранее штаб Владимира Зеленского потребовал от действующего президента Украины Петра Порошенко извинений за то, что он называл Зеленского "марионеткой Коломойского". Сам шоумен, приглашая Порошенко на дебаты в преддверии второго тура, также настаивал, чтобы действующий гарант расценивал его как равного соперника.