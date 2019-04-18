Путин назвал ненормальным отсутствие контактов между Россией и Эстонией

Отсутствие каких-либо контактов между двумя соседними государствами — Россией и Эстонией — это ненормально и отрицательно сказывается на целом ряде сфер. В первую очередь на бизнесе. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в ходе первого за много лет визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву.

— Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами, между соседями — это ненормально! Как результат — в предыдущие годы у нас упал товарооборот на 50 процентов. Правда, за прошлый год он немножко скорректировался. У нас объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря. Это вопросы безопасности, экологии. Вопросы, связанные с транспортом, транзитом, в общем, вопросов много, конечно. Рады вас видеть в Москве, — заявил во время приветственного слова Владимир Путин.

Глава Эстонии Керсти Кальюлайд согласилась с российским лидером и отметила, что настало время обновить программу сотрудничества между ЕС и Россией.

— Действительно. С соседями надо разговаривать даже в случае, если у нас есть определённые разногласия. Время обновить программу сотрудничества между ЕС и Россией. Думаю, что обсудим и глобальные геополитические вопросы. И, будучи соседями, мы отвечаем за окружающую среду региона, где располагаются наши государства. Хорошим примером сотрудничества является пример Чудского озера, — заявила Керсти Кальюлайд.

Как уже сообщал Лайф, Кальюлайд примет участие в открытии отреставрированного здания посольства страны в Москве. Это первый за восемь лет визит эстонского президента в Россию.