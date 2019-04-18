Путин встретится с Ким Чен Ыном во второй половине апреля

Глава КНДР Ким Чен Ын посетит Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина в апреле. Об этом говорится в сообщении Кремля.
— По приглашению Владимира Путина председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит РФ с визитом во второй половине апреля, — говорится в сообщении.
Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что лидер КНДР может приехать в Россию на собственном бронепоезде.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени