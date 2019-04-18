Путин встретится с Ким Чен Ыном во второй половине апреля

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Путин встретится с Ким Чен Ыном во второй половине апреля

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Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Глава КНДР Ким Чен Ын посетит Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина в апреле. Об этом говорится в сообщении Кремля.

По приглашению Владимира Путина председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит РФ с визитом во второй половине апреля, — говорится в сообщении.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что лидер КНДР может приехать в Россию на собственном бронепоезде.

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