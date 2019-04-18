Эксперт рассказал, как на Украине отразится запрет экспорта нефти из РФ

По его мнению, рынок Незалежной не является тем, из-за закрытия которого отечественным поставщикам стоит расстраиваться.

Запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов из России на Украину приведёт к удорожанию ресурсов в Незалежной. Это Лайфу заявил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

— Для нас этот рынок не стратегический же. Так что для нас в принципе проблемы нет в этом, тем более есть лаг по времени, логистику как-то поменять, чтобы наши компании, поставщики наши успели перестроить потоки. То есть это не тот рынок, о котором можно расстраиваться, — заявил Пасечник.

Он подчеркнул, что рынок Незалежной преимущественно живёт за счёт белорусских нефтепродуктов, а также стоит ожидать поставок из Польши после начала действия запрета Москвы.

— Но всё это будет дороже, я думаю, удорожание как минимум на 15–20%. Плюс посевная, и это тоже важный момент. Спрос растёт в это время на топливо, — добавил Пасечник.

Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о прекращении поставок нефти и нефтепродуктов на Украину с 1 июня 2019 года.