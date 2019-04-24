Победитель тьмы и расстояния. Обзор Huawei P30 Pro, лучшего камерофона года

Имидж Apple настолько силён, что многие обыватели уверены — лучшая камера всегда в iPhone. Люди, интересующиеся IT, знают, что конкуренцию iPhone составляют и топовые смартфоны Samsung. Гики уверены, что лучший по части фото — Google Pixel 3. В апреле этот пантеон богов мобильной фотографии разбил Huawei P30 Pro. Лайф провёл с новинкой пару недель и теперь рассказывает, какая участь ждёт китайский камерофон на Олимпе.

Дизайн и комплектация

Экстерьер P30 Pro не удивляет. Поскольку он мягко развивает идеи, заложенные в прошлогодних P20 Pro и Mate 20 Pro. Цвет — градиент голубого. В нашем случае по крайней мере. Ещё есть тёмно-синий, чёрный, красный и белый. На наш взгляд, голубой — самый удачный. Он не сильно броский, но и далеко не скучный.

P30 Pro сильно похож на предшественника, но различимые детали всё же есть. Например, блок камер у новинки единый. Тогда как у P20 Pro нижний объектив отделён. Спереди модель 2019 года сразу выдаёт каплевидный вырез, а не прямоугольная "бровь". Верхняя и нижняя части корпуса P30 Pro ровные, а не округлые. Олдскульно. Разницу между аппаратами замечаешь, когда берёшь их в руки: новинка больше напоминает Mate 20, а не P20.

Комплектация — не самая богатая. Кроме смартфона и зарядки, надо заметить — быстрой, на 40 Ватт, Huawei кладёт простенький чехол и какие-никакие наушники с коннектором USB-C. Хотелось бы за такой прайс ещё и беспроводную зарядку.

Экран

Экран в P30 Pro на 6,47 дюйма с разрешением 2340x1080 пикселей и соотношением сторон 19,5:9. Плотность — 399 ppi. Тип матрицы — OLED.

Рамки не самые узкие на рынке. Вероятно, сделано это для того, чтобы вкупе со скруглёнными боками было меньше ложных срабатываний. Впрочем, они всё равно бывают. "Борода" у смартфона есть, и заметная. По словам Huawei, фокус-группа показала, что с тонкой рамкой телефоном пользоваться неудобно. В общем, не баг, а фича.

Качество изображения хорошее, но не лучшее. Samsung на этом ринге на лопатки не уложить. Но это не значит, что экран Huawei плох. Он яркий и контрастный. На солнце не блекнет. Правда, автояркость срабатывает не всегда корректно. На изгибах P30 Pro уводит в синеву. Многие жалуются на разрешение: мало. Справедливо. У того же Galaxy S10+ параметры воистину флагманские — 3040x1440 и 522 ppi.

Производительность и автономность

Сегодня рассуждать о герцах и гигагерцах — моветон. Даже дешёвые современные смартфоны работают стабильно и плавно. Само собой, P30 Pro тоже работает хорошо. А как иначе, когда за вычисления отвечает новейший 8-ядерный Kirin 980, а помогают ему 6 или 8 Гб оперативки. Встроенной памяти 128, 256 или 512 Гб. В России официально продаётся только модификация 8/256 Гб. Игры и программы, которые мы запускали, работают без нареканий. Нагрев, несмотря на систему охлаждения, есть, но не очень критичный.

Чём ещё китайцы угодили, так это аккумулятором — 4200 мАч. У S10+, который сопоставим по габаритам, на 100 мАч меньше. Радует и то, как P30 Pro распоряжается ресурсами. Как минимум сутки переживать за батарею не стоит. Нам с лихвой хватало и на 1,5 дня. При этом смартфон отнюдь не болтался в кармане без дела.

Стоит также отметить, что и зарядка на 5 баллов: до 70% — за 30 минут и до 100% — за час. При аккумуляторе в 4200 мАч это отличный результат! P30 Pro также поддерживает реверсивную беспроводную зарядку, то есть он без проводов может делиться энергией.

Интерфейс и звук

Некоторые остались недовольны сканером отпечатков пальцев. Для кого-то он медленный, для других неудобно расположен. Мы же остались довольны. Бывают случаи, когда он срабатывает не сразу, но это исключение. Главное, что сканер в экране, а не богомерзко — на спинке. Оболочка EMUI тоже не всем угодила. Некоторые вещи в ней действительно расстраивают. Например, камера не запускается двойным кликом на кнопку питания, а с заблокированного экрана нельзя попасть в меню быстрых настроек, спрятанных за верхней шторкой.

Во флагманском смартфоне хотелось бы иметь стереодинамики. Но у P30 Pro он только один. Звучит приемлемо. Как минимум он очень громкий. Разговорного спикера нет. Во время звонков активируется пьезоэлемент под экраном. Решение всё ещё не самое попсовое, но уже отработанное. Голос собеседника не расползается, запаса громкости хватает. Разъёма для наушников нет. По Bluetooth звук отличный. Режим Dolby Atmos рекомендуем включать: с ним звук становится малость громче и ярче.

И, наконец, про фото

В P30 Pro установлен набор из четырёх объективов. Сверху — модуль на 20 Мп с широкоугольной линзой и f2.2. Посередине — датчик на 40 Мп с оптической стабилизацией и f/1.8. Снизу — перископический объектив со стабилизацией, f/3.4 и 5-кратным оптическим увеличением. Наконец, справа расположена ToF-камера.

Широкоугольная камера перекочевала из Mate 20 Pro. Помимо большого угла обзора у неё есть ещё одна фишка — Super Macro. В этом режиме ширик держит в фокусе картинку при приближении к объекту вплоть до 2,5 сантиметра. Обзорщики почему-то редко обращают внимание на эту особенность. Из нового для "широкой" линзы — поддержка ночного режима.

Широкоугольные камеры — однозначно тренд последних двух лет. Поэтому приятно, что Huawei не обошла его стороной. Сценариев, когда нужен ширик, масса. Взять хотя бы пресловутые пейзажи. С этим жанром фотографий линза справляется ожидаемо хорошо.

Придраться можно разве что к детализации снимков ночью. Но для ночной съёмки у P30 Pro другой модуль.

В случае с главным модулем P30 Pro компания Huawei совершила прыжок веры. Ведь в нём впервые используется, скажем так, кастомная матрица Sony, разработанная японцами совместно с Leica специально для китайцев. Исключительность датчика в том, что вместо традиционной компоновки пикселей RGGB (Red Green Green Blue) он использует RYYB (Red Yelow Yelow Blue). К тому же есть более крупный — 1/1,7-дюймовый — сенсор, тогда как в подавляющем большинстве других аппаратов стоит матрица на 1/2,55 дюйма. Значит это то, что P30 Pro собирает в разы больше света, чем конкуренты, и имеет светочувствительность ISO 409600.

Как следствие, P30 Pro делает снимки с хорошо различимыми объектами почти в кромешной темноте. Там, где другие смартфоны не видят ничего, флагман Huawei делает фотки, на которых можно читать состав шампуня. Феноменальный результат P30 Pro российские журналисты и блогеры почему-то либо упоминают вскользь, либо игнорируют вовсе. Коллеги, проснитесь! У нас тут революция в мире мобильной фотографии, вообще-то. Мы 10 лет ждали смартфон, который адекватно снимает в темноте. Да, есть Google Pixel 3 с его алгоритмом Sight Night, который действительно хорошо фотографирует в темноте. Но P30 Pro вообще видит в такой темноте, где даже человеческий глаз пасует.

Впрочем, отчасти Huawei заслуживает к себе такого отношения. А не надо было врать на презентации про безупречные фотографии Млечного Пути. Ничего такого ваш P30 Pro не может. Но надо отдать должное, ночное небо ваш смартфон всё равно фотографирует отлично: звёзды и облака иногда действительно видно.

Несмотря на выдающийся результат 40-мегапиксельной камеры, жемчужиной P30 Pro всё же является телеобъектив. Huawei и здесь сильно оторвалась от конкурентов, поскольку использовала телескопический объектив с пятикратным оптическим увеличением.

Снова непонятно, почему некоторые коллеги преуменьшают значимость этой технологии. Говорят, сценариев использования пятикратного зума мало. При этом, снимая людей, удобнее кропать картинку, используя зум, а не свои ноги. Во-вторых, в архитектуре любого города найдётся здание с фасадом, который хочется рассмотреть поближе. Тут, к слову, на помощь приходит уже 10-кратный гибридный зум. В этом режиме P30 Pro склеивает картинку с телеобъектива и 40-мегапиксельной камеры. При свете в обоих случаях качество картинки близко к идеальному. Ночью 10-кратный зум немного сдаёт.

В х10, к слову, зум Huawei не упирается. Цифрой можно увеличить картинку 50-кратно. И даже тогда картинка не превращается в совсем уж неразборчивую кашу. Мечта папарацци и вуайеристов. Хотя при 25-кратном зуме фото с претензией на художественность ещё можно получить.

ToF-камера нужна для качественных портретных снимков, так как чувствует глубину изображения. P30 Pro делает хорошие портретные снимки, но что-то очень выдающееся на скорую руку получить сложно.

Селфи-камера на 32-мегапикселя. Она снимает хорошо. Во всяком случае — фото. Главное — отключить "бьютификатор". Портретный режим есть. Но им лучше не злоупотреблять — он нередко обрезает контуры абы как. Про видео в случае с селфи-камерой P30 Pro лучше не заикаться вообще. Потому что это какой-то позор. При движении картинка становится очень желейной. Надеемся, что в будущем Huawei исправит ситуацию прошивкой.

Видео

Да и в целом видео для Huawei — не лучший друг. Днём основная камера снимает на 4,5 из 5. Можно зумить до х15, и, если использовать штатив, получится нормальная картинка. Порадовала и возможность переключения на широкоугольную камеру без приостановки записи.

Огорчает отсутствие 60FPS при разрешении 4К. Хотя флагману 2019 года полагается уметь и так. Стабилизация, увы, тоже нелучшая. Здесь королями всё ещё остаются iPhone и Samsung. С наступление темноты P30 Pro включает какие-то страшные алгоритмы, которые делают картинку пластилиновой: резко падает детализация. Звук пишется хорошо. Не клипует. Возможно, кому-то не хватит "бархатистости" микрофона.

Возвращаясь к пантеону. На наш взгляд, P30 Pro достоин в нём лучшего места. Именно в плане фотопотенциала объективно невозможно не восторгаться технологиями Huawei. Единственный минус фотокамеры этого флагмана — она сложная. Нужно уметь жонглировать всеми режимами и объективами аппарата, чтобы в каждой ситуации добиваться лучшего результата. Как у смартфона в целом, у P30 Pro есть слабые стороны. Но он все ещё полноправный флагман, который мало чем уступает конкурентам. А кое-где и даёт фору. Цена — да, большая. В России за P30 Pro просят 70 000 рублей. Но это флагман. И 70 000 рублей здесь просят за самую технологичную мобильную камеру в мире.