Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении

В столичном регионе сохраняется высокое атмосферное давление, сообщает портал "Метеоновости".

— 18 апреля в 00:00 по московскому времени на станции ВДНХ было 759,1 мм ртутного столба. Это более чем на десять единиц выше нормального, свойственного апрелю, — говорится в сообщении.

По данным специалистов, рекорд атмосферного давления на 18 апреля зафиксирован на отметке в 765 мм ртутного столба. Последний раз такой показатель в этот день отмечали в Москве в 2003 году.

19 апреля атмосферное давление также будет высоким — примерно на уровне в 761 мм ртутного столба.

Как ранее писал Лайф, синоптики пообещали небольшой дождь в Москве в четверг, 18 апреля.