Киевский суд признал незаконной национализацию "Приватбанка"

Судебный процесс затянулся почти на два года из-за значительного количества доказательств по делу, объём которого составил более 50 томов.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский выиграл судебный процесс по делу о национализации его банка "Приватбанк". Киевский суд признал её незаконной. Данную информацию в четверг опубликовали на сайте суда.

— Окружной административный суд города Киева... признал противоправными решения ответчиков, следствием которых стала национализация ОАО "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка, — говорится на официальном сайте суда.

Как отметили в пресс-службе суда, рассмотрение иска Коломойского началось в июне 2017 года. Общий объём дела в итоге составил более 50 томов.

Представители Нацбанка Украины уже заявили, что намерены обжаловать вердикт в апелляционном суде.

Как сообщал Лайф, в конце 2016 года Правительство Украины объявило о национализации "Приватбанка", более 44% акций которого на тот момент принадлежало олигарху Игорю Коломойскому. При этом Киеву пришлось потратить 155 млрд гривен (более $5,7 млрд) на докапитализацию банка. В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении "Приватбанка" к категории неплатёжеспособных. При этом сам олигарх Игорь Коломойский изначально поблагодарил премьер-министра Владимира Гройсмана и Кабинет министров Украины за национализацию финансового учреждения.