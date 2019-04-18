Зоозащитница призвала изъять животных у хозяина "собачьей тюрьмы" в Москве

Ранее в столице обнаружили подземный колодец, в которой мужчина прячет восемь дворняг.

Житель Москвы, содержащий собак в колодце, скорее всего, психически нездоров, и его действия нужно проверить по статье о жестоком обращении с животными. Об этом заявила ведущий инспектор Московского общества защиты животных Наталья Базаркина в разговоре с Лайфом.

— Это подпадает под статью о жестоком обращении с животными, то есть на него надо писать заявление и привлекать к уголовной ответственности, — сказала Базаркина.

По её словам, животные, по-видимому, живут в сырости, что приводит к ревматизму и прочим болезням.

— Таким людям вообще нельзя держать животных. Но, к сожалению, у нас пока примут закон, животные будут страдать. <...> Надо, конечно, изымать, — заявила Базаркина.

Она добавила, что людям, которые так поступают, "вообще нельзя держать животных".

Напомним, в Москве нашли "собачью тюрьму" в колодце под землёй, в которой заточены восемь дворняг.