Шестуна перевели из СИЗО в больницу в Москве

Экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна перевели из СИЗО в московскую городскую клиническую больницу № 20 для проведения медобследования. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе ФСИН.

Отмечается, что его состояние на данный момент оценивается как удовлетворительное.

Ранее Лайф рассказывал, что бывший чиновник, объявивший голодовку, потерял сознание во время одного из следственных экспериментов.

Александр Шестун был главой Серпуховского района с 2003 по 2018 год. В течение всего своего срока, по мнению Следственного комитета, он занимался предпринимательской деятельностью через подставных лиц. Вместе с сообщниками он проворачивал аферы с муниципальной землёй, которые принесли ему миллиарды.