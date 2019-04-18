Луценко потребовал от Зеленского "фильтровать базар" после шуток о пьянстве

Глава ГП Украины отметил, что "мифология" о том, что он пьёт, появилась в юмористических номерах команды КВН "95-й квартал".

Генпрокурор Украины потребовал от шоумена Владимира Зеленского "фильтровать базар" — так Юрий Луценко отреагировал на шутки о его пьянстве.

Луценко считает, что шутки на эту тему пошли из юмористических номеров команды КВН "95-й квартал", членом которой был Зеленский. На деле, по словам генпрокурора, его никто никогда не видел в пьяном виде.

Он отметил, что в молодости раз в месяц ходил с друзьями пить пиво, но потом и это сошло на нет.

— Шутки шутками, но после тюрьмы у меня 16 дырок в животе. И первые два года мне более 50 грамм спиртного было нельзя. Поэтому вы там как-то фильтруйте базар, — сказал Луценко в эфире программы "Vласть VS Vлащенко".

Ранее Юрий Луценко выступил за проведение предвыборных дебатов в библиотеке.