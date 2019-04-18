В приложении "Метро Москвы" теперь можно расплачиваться с помощью Google Pay

Читайте также

В приложении "Метро Москвы" теперь можно расплачиваться с помощью Google Pay

0

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

У пользователей операционной системы Android появилась возможность более оперативного пополнения карты "Тройка" и других услуг.

Пользователи приложения "Метро Москвы" получили возможность выполнять оплату проезда при помощи сервиса Google Pay. Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Метро Москвы" теперь поддерживает Google Pay. После обновления приложения пользователи устройств под управлением ОС Android могут использовать сервис для оплаты проезда, — заявил Ликсутов.

Он отметил, что теперь у москвичей появилась возможность пополнить карту "Тройка" и все типы карт учащихся, а также записать все типы билетов при помощи Google Pay.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×