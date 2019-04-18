Обвиняемая в убийстве дочери работала в детской больнице, несмотря на шизофрению

По словам сотрудников медицинского учреждения, перед приёмом на работу психиатр не выявил у неё каких-либо нарушений психики, а сама санитарка ни разу не вызвала подозрений в своей неадекватности.

Следственный комитет России ведёт расследование обстоятельств убийства четырёхлетней девочки в станице Гостагаевская под Анапой, в котором обвиняется её мать. В настоящий момент женщина арестована. Оперативники установили, что 36-летняя женщина работала санитаркой в местной детской поликлинике. Даже несмотря на то, что она страдала шизофренией.

В то же время в медицинском учреждении заявили, что у них не было оснований не брать обвиняемую в убийстве на работу. Да и за то время, что она трудилась, никаких нареканий к её поведению не было.

— Мы её приняли в феврале, она ещё работает, у нас нет оснований её уволить. Она была адекватной, приходила с этой девочкой к нам. Никогда не нервничала, всегда спокойной была, нормальной. Принесла медицинскую книжку, там все печати стоят. В заключении психиатр не выявил никаких отклонений. Это для нас самое важное, — сообщил собственный источник Лайфа в поликлинике.

Представитель поликлиники уточнил, что женщина проходила медосмотр и получала заключение в негосударственном медучреждении.

Напомним, по данным следствия, убийство четырёхлетней девочки Оли произошло 14 апреля под Анапой. Мать с дочерью находились в гостях у родственников в станице Гостагаевская. В какой-то момент женщина взяла девочку и вышла с ней во двор. Затем вернулась в дом одна и сказала: "Олечки больше нет". Недалеко от дома родные обнаружили тело ребёнка с ножевым ранением в области шеи.