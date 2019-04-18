Украина попала в десятку стран с самой "несчастной" экономикой

Аналитики отмечают, что Незалежная, как и ряд других государств, демонстрирует слабые успехи в сдерживании безработицы и роста цен.

Экономическое агентство Bloomberg составило рейтинг стран мира с наиболее "несчастными" экономиками. В десятку его "лидеров" попала и Украина.

По данным Bloomberg Misery Index за текущий год, первое место заняла Венесуэла, которая уже пятый год подряд находится на этой позиции. Далее расположились Аргентина, ЮАР, Турция, Греция и Украина. По данным агентства, в этих странах наблюдаются экономические трудности, а также слабый уровень борьбы с безработицей и сдерживанием роста цен.

В десятку также вошли Уругвай, Испания, Бразилия и Саудовская Аравия.

Основанием для исследования послужил уровень инфляции и безработицы. По мнению его авторов, низкие показатели свидетельствуют о том, насколько хорошо живётся людям в разных странах. При этом в этот раз в основу рейтинга легли опросы экономистов, а не официальная статистика.

Добавим, что Россия в очередной версии индекса заняла 17-е место.