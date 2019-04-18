На Avito появились билеты на "Мстителей" за 100 000 рублей

Ажиотаж вокруг последней части киносаги "Мстители" достиг апогея. Москвичи, получившие эксклюзивное право посмотреть картину раньше остального мира, перепродают билеты за огромные деньги.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что на сайте частных объявлений Avito появились билеты на предпоказ фильма "Мстители. Финал" за неприлично большие деньги. Один продавец просит за пропуск в кинозал 50 000 рублей, а другой — все 100 000. Есть, впрочем, лот и подешевле — за 15 000 рублей.

По всем трём билетам можно попасть на закрытый показ картины, который пройдёт 23 апреля в рамках Московского международного кинофестиваля. Это на один день раньше мировой премьеры и на шесть дней раньше российской.

Продавец пропусков за 50 000 рублей утверждает, что вырученные деньги пойдут в бюджет организаторов кинофестиваля. История билетов за 100 000 рублей неизвестна. Однако их владелец обещает вернуть деньги у входа в кинотеатр, если покупателя не пустят в зал. Продавец самого дешёвого варианта не даёт никаких гарантий и не пишет о возврате средств.

Закрытый показ "Мстителей" пройдёт в московском кинотеатре "Октябрь".