Кот-ушанка и медведь-неваляшка стали талисманами олимпийской команды России

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Кот-ушанка и медведь-неваляшка стали талисманами олимпийской команды России

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Фото: © Instagram/teamrussiamascots

Один из них представляет собой сразу две традиционные русские игрушки — неваляшку и матрёшку.

Дизайн-студия Артемия Лебедева представила новые талисманы проекта Олимпийского комитета РФ "Команда России".

Одним из новых символов стал медведь синего цвета, который представляет собой сразу две традиционные русские игрушки — неваляшку и матрёшку. На сайте студии отмечается, что, таким образом, он никогда не стоит на коленях, потому что у него их нет, и не падает.

<p>© artlebedev.ru</p>

Вторым талисманом стал кот, напоминающий манула, сибирскую рысь и леопарда. Выполнен он в форме шапки-ушанки. Тем самым авторы хотели добавить ему "русскости".

<p>© artlebedev.ru</p>

Создатели отмечают, что символы подвластны смене настроения — они могут быть добрыми и милыми, однако затем могут включить необходимую для побед спортивную злость.

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