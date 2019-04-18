Европарламент одобрил штрафы для Facebook, Twitter и YouTube за экстремизм

Европейский парламент одобрил введение штрафов для интернет-компаний за несвоевременное удаление экстремистского контента. Речь идёт о "Фейсбуке", "Твиттере" и YouTube.

Максимальный размер штрафа может достигать четырёх процентов годового оборота. Согласно документу, он может применяться в тех случаях, когда компания систематически не удаляет экстремистский контент, несмотря на полученное сообщение от властей.

За документ проголосовало 308 депутатов, ещё 204 выступили против.