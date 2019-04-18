Панин признался, что ходит на нудистские пляжи вместе с дочкой

Артист заметил, что во многих странах дети ходят с родителями голыми в баню и в этом нет никакой проблемы.

Российский актёр Алексей Панин признался, что водит свою дочь на нудистские пляжи и не переживает, если она увидит его обнажённым. Об этом артист заявил в беседе с НСН.

— Нет, я не боюсь, что моя дочь увидит это. Она, как и многие другие дети, ходит с нами на нудистский пляж, как и большинство людей и детей во всём цивилизованном мире, — сказал Панин.

Актёр отметил, что во многих странах — например, в Германии и Финляндии — дети ходят с родителями голыми в баню и в этом нет проблем. Он отметил, что его дочь — нормальный, образованный человек и он ей не навязывает какие-то ложные постулаты.

Ранее Алексей Панин назвал россиян "обществом злобных уродцев".