В МИД РФ назвали мифом изоляцию Крыма

По словам Марии Захаровой, на полуострове сложилась атмосфера межнационального согласия.

Международная изоляция Крыма — это миф, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что развитие внешнеэкономических связей полуострова наглядно демонстрирует ежегодное проведение здесь Ялтинского форума.

— Изоляция Крыма — это миф. В 2018 году состоялось более 60 визитов сюда иностранных представителей, проведено свыше 40 международных мероприятий. С удовлетворением и большой радостью констатирую растущую востребованность в международном сообществе объективного взгляда на крымские реалии, — сказала Захарова в ходе брифинга на полях Ялтинского форума.

Она добавила, что, говоря об изоляции Крыма, иностранные государства "противоречат сами себе".

— Даже в этом контексте, включая Крым в мировую повестку, они тем самым расширяют знания об этом регионе у международной общественности, — отметила Захарова.