Друзья рассказали о женщине, зарезавшей дочь под Анапой

По словам людей, близко знавших женщину, она очень любила своего ребёнка, была спокойной и набожной.

Скромная, тихая, спокойная — так характеризуют обвиняемую в убийстве собственной 4-летней дочери её знакомые и друзья. Они не верят, что Вероника могла решиться на преступление из-за неких "голосов в голове". Одна из знакомых женщины утверждает также, что обвиняемая в убийстве дочери была набожной и часто отправлялась с ней в паломнические поездки по монастырям.

Другая подруга рассказала о её трудном детстве — якобы у женщины были очень плохие отношения с родителями, мать её била, а отец злоупотреблял спиртным. При этом сама Вероника алкоголь и тем более наркотические вещества не употребляла.

Также знакомая рассказала о проблемах в личной жизни Вероники. Отец 4-летней Оли уже давно жил в браке с другой женщиной и якобы намеревался забрать дочку к себе.

— Не верю в болезнь, честно говоря. Мне кажется, она боялась, что бывший заберёт у неё дочь, и решила так, что "не доставайся никому"! Жена отца ребёнка писала, что просила мужа забрать малышку. А это уже, извините, умышленное убийство, — рассказала Лайфу одна из подруг обвиняемой.

В то же время для большинства друзей и знакомых Вероники стало новостью, что у женщины была официально диагностирована шизофрения. Не знали об этом и в детской поликлинике, где обвиняемая до сих пор числится санитаркой. Коллеги женщины также утверждают, что за время работы она ни разу не давала повода усомниться в своей адекватности, была скромной и тихой.

Как сообщал Лайф, убийство четырёхлетней девочки Оли произошло 14 апреля под Анапой. По данным следователей, мать с дочерью находились в гостях у родственников, когда женщина взяла девочку и вышла с ней во двор. Затем вернулась в дом одна и сказала: "Олечки больше нет". Недалеко от дома родные обнаружили тело ребёнка с ножевым ранением в области шеи. В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведётся расследование, женщина находится под стражей.