Более 140 победителей выбрали в рамках грантового конкурса для политологов

Всего названо 145 победителей, они получат гранты на суммы от 400 тысяч до трёх миллионов.

Российский фонд фундаментальных исследований и Экспертный институт социальных исследований подвели итоги грантового конкурса научных проектов для политологов. Об этом сообщается на официальном сайте ЭИСИ.

Из 982 допущенных до экспертизы заявок 145 стали победителями, они получат гранты на суммы от 400 тысяч до трёх миллионов рублей. Отмечается, что среди тем самой популярной стала "Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования". При этом реализацией поддержанных проектов, посвящённых повышению эффективности современных государственных систем, новым коммуникативным технологиям в общественно-политических процессах, будут заниматься состоявшиеся политологи.

Победители конкурса также займутся исследованиями взаимодействия власти и общества, социальных стратегий молодёжи, этнополитических процессов в России и мире. Не обойдут исследователи стороной и проекты о возможностях применения электронных технологий в политическом и избирательном процессах.

— Реализуемые проекты позволят не только придать импульс развитию политической науки в стране, но и ускорить создание новых национальных политологических школ, — заявил председатель совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов.

Он также подчеркнул, что заявленные темы полностью соответствуют актуальной повестке дня и смогут дать ответы на ряд значимых для России и мира вопросов.

Кроме того, Шутов подчеркнул, что ряд проектов направлен на исследование фальсификаций, также были представлены инструменты по борьбе с данным явлением.

Отмечается, что заявки на участие в конкурсе поступили практически из всех федеральных округов страны, а лидером по этому показателю стал Центральный федеральный округ. Все проекты будут реализованы в срок от восьми до двенадцати месяцев.

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте РФФИ.