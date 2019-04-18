Эдвард Сноуден научился неплохо говорить по-русски

Юрист Анатолий Кучерена отметил, что экс-работник американской разведки интересуется русской культурой и много ездит по стране.

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден продолжает изучать русский язык на шестом году жизни в России и уже хорошо может на нём общаться. Об этом рассказал его адвокат и заслуженный юрист России Анатолий Кучерена в беседе с НСН.

— Русский всё время учит. Говорит, что очень тяжело язык ему давался, но я думаю, что он справился, осилил. Мы уже можем с ним разговаривать по-русски на многие темы, — сказал Кучерена.

Он отметил, что Сноуден сейчас в России имеет вид на жительство, интересуется русской культурой, посещает музеи, театры и ездит по регионам. К нему также периодически приезжают родители, родственники и его девушка, в этом вопросе нет никаких ограничений.

Ранее Эдвард Сноуден назвал арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа "чёрным моментом для свободы прессы".