Глава Минюста США подтвердил отсутствие сговора Трампа с Россией

Глава Минюста США Уильям Барр подтвердил, что "ни один американец", в том числе и из штаба Дональда Трампа, не был в сговоре с РФ во время выборов в 2016 году. При этом он считает, что Москва всё же "вмешивалась" в предвыборный процесс.

— США пришли к выводу, что ни один американец не был в сговоре с властями РФ при их "вмешательстве в выборы 2016 года", — заявил Барр.

Он также добавил, что Белый дом сотрудничал со спецпрокурором Робертом Мюллером в ходе расследования, и в преддверии публикации итогового доклада администрация Трампа ознакомилась с ним.

Напомним, ранее в Минюсте США заявили о публикации отредактированной версии доклада Роберта Мюллера 18 апреля.