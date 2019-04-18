Переговоры Путина и президента Эстонии длились более 2,5 часа

В Кремле завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Эстонии Керсти Кальюлайд. Их беседа длилась более 2,5 часа.

В переговорах также участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны Эстонии был посол страны в России Маргус Лайдре и директор канцелярии президента Эстонии Тийт Рийсало.

Как уже сообщал Лайф, Кальюлайд примет участие в открытии отреставрированного здания посольства страны в Москве. Это первый за восемь лет визит эстонского президента в Россию.