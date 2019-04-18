Мантуров рассказал Лайфу, сколько Aurus разбили на испытаниях

Глава Минпромторга пояснил, что речь идёт о моделях разной степени готовности в зависимости от требований конкретных испытаний.

Около 20 российских премиальных автомобилей Aurus было разбито в прошлом году в ходе прохождения тестовых испытаний. Об этом Лайфу рассказал глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

— В этом году мы можем произвести всего 150 машин. 20 машин с лишним идут на доиспытания. Это все виды, не только лимузины имею в виду. Это и минивэны. Только за прошлый год мы разбили 20 машин. Понятно, что в разной стадии готовности: где-то кузовов, где-то готовых автомобилей, где-то полусобранных. В зависимости от требований сертификации, — заявил Мантуров.

Министр пояснил, что переход на закупку Aurus будет зависеть от финансовых возможностей ведомств, ведь сначала необходимо "износить" имеющийся автопарк, а также от возможностей промышленности. Первые Aurus в небольшом количестве на рынок попадут уже в конце этого года. Однако, в 2020 году российская промышленность может собрать 180 машин. А уже с 2021 года Минпромторг планирует выйти на показатель в 500 машин.

Денис Мантуров стал первым министром, который смог лично испытать Aurus. Машине он дал отличную оценку.

— Мне очень нравится. Комфортная большая машина, — подытожил министр.

Ранее анонсировали, что к Параду Победы готовят кабриолет Aurus проекта "Кортеж". Позднее на Красной площади их заметил корреспондент Лайфа.