Путин заявил, что Россия со слезами на глазах следила за пожаром в Нотр-Даме

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями французского бизнеса выразил им соболезнования в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери и заявил, что россияне наблюдали за ним "со слезами на глазах".

— Хочу выразить соболезнования с трагедией, собор Парижской Богоматери — это символ не только Франции, но общеевропейской цивилизации. Все сожалеем, все смотрели со слезами на глазах, — заявил российский лидер.

Он также напомнил, что ряд российских компаний, работающих с французскими, готов присоединиться к помощи по восстановлению собора.

Напомним, что в Кремле проходит встреча Владимира Путина с представителями французского бизнеса.

Как писал Лайф, 15 апреля 2019 года легендарный Нотр-Дам-де-Пари охватил мощный пожар. Рухнул шпиль собора, горели несущие конструкции. Структура здания и хранившиеся внутри реликвии в основном уцелели.