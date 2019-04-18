Дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе соберут аншлаг — проданы все билеты

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Дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе соберут аншлаг — проданы все билеты

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Фото: © РИА Новости / Михаил Маркив

Все билеты на дебаты между кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе "Олимпийский" в Киеве проданы. Об этом сообщает официальный сайт мероприятия.

<p>Скриншот: © debaty2019.org.ua</p>

К сожалению, все билеты проданы. Спасибо, что интересуетесь событием! — говорится в соответствующем сообщении.

Также там размещена программа мероприятия. Так, запуск гостей на стадион начнётся в 16:00, а ровно через час будет дан старт программе, предвещающей "главное событие весны".

Добавим, что сами дебаты на НСК "Олимпийский" начнутся 19 апреля в 19:00, а второй тур голосования состоится 21 апреля.

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