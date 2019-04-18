Путин пригласил французских бизнесменов принять участие в реализации нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин пригласил представителей французского бизнеса принять участие в реализации национальных проектов. Кроме того, глава государства рассказал предпринимателям о возможностях, которые открывают это сотрудничество.

— Значительные возможности для иностранных инвесторов открываются в связи с реализацией в России стратегических национальных проектов, — сказал он. — Хочу, чтобы вы знали, наверняка вы в курсе, тем не менее я ещё раз об этом скажу: речь идёт о сотнях миллиардов долларов капиталовложений в значимые для роста экономики нашей страны сферы.

Кроме того, на этой встрече глава государства призвал представителей французского бизнеса посодействовать в вопросе участия одного из хоккейных клубов страны в розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).