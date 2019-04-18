В Петербурге BMW после ДТП влетел в толпу пешеходов

В Санкт-Петербурге автомобиль BMW после столкновения с Peugeot на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки наехал на толпу пешеходов. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".
Инцидент произошёл в 16:45. Отмечается, что один из пострадавших после ДТП упал в воду. Вскоре его удалось спасти усилиями прохожих и экипажа прогулочного катера, который проплывал мимо.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства случившегося.
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