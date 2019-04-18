Кремль заявил, что пока не ознакомился с докладом Мюллера по "российскому делу"

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Кремль заявил, что пока не ознакомился с докладом Мюллера по "российскому делу"

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Фото: © Pixabay

В Кремле пока не ознакомились с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера по так называемому российскому делу. Об этом РИА "Новости" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, ранее глава Минюста США Уильям Барр провёл пресс-конференцию, которая была посвящена публикации полной версии доклада Мюллера об итогах расследования.

Барр подтвердил, что "ни один американец" не был в сговоре с РФ. При этом он считает, что Москва всё же "вмешивалась" в предвыборный процесс.

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