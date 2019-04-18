Путин обсудил с президентом Эстонии положение русскоговорящих в Прибалтике

По словам официального представителя Кремля, для России эта тема остаётся важной и одновременно является проблемой, не решаемой на протяжении многих лет.

В ходе первого за много лет визита президента Эстонии в Москву лидеры двух стран обсудили положение русскоязычного меньшинства в Прибалтике. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для русскоговорящих людей в регионе до сих пор существует множество проблем, но на примере эстонских властей наблюдается определённая гибкость в этом вопросе.

— Положение русскоязычного меньшинства в Эстонии и других странах Балтики было и остаётся для нас чрезвычайно важной темой, как и продолжающаяся проблема, с одной стороны, с негражданами, которая не решается. С другой стороны, есть определённая гибкость, которую проявляют наши эстонские визави в плане отсрочки перехода русских школ на эстонский язык, — сказал Песков в интервью в программе "Время" на Первом канале.

Как уже сообщал Лайф, это первый за восемь лет визит эстонского президента в Россию. В течение переговоров, длившихся более двух часов, Владимир Путин и Керсти Кальюлайд обсудили вопросы торговли между странами, экологии и возможного взаимного сотрудничества. Лидер России назвал ненормальным отсутствие контактов между РФ и Эстонией, которое наблюдалось до визита Кальюлайд в Москву.