ЦИК Украины перенесла теледебаты на час позже для удобства Порошенко

Украинский лидер намерен после НСК "Олимпийский" переместиться в студию Общественного ТВ.

Центральная избирательная комиссия Украины одобрила перенос начала теледебатов на Общественном телевидении 19 апреля с 20:00 на 21:00. Об этом сообщает телеканал "Прямой" со ссылкой на пресс-службу ЦИК Украины.

Время перенесли для удобства действующего украинского лидера Петра Порошенко. Дело в том, что на 19:00 у него запланированы дебаты на стадионе "Олимпийский", где его будет ждать единственный конкурент (к слову, лидер президентской гонки) Владимир Зеленский. На дебаты двум кандидатам отводится час, а затем Порошенко переместится в студию Общественного ТВ. Туда он зовёт и своего оппонента, вот только Зеленский на теледебаты не собирается: для него разговор с Порошенко будет закончен после выхода за пределы арены.

Ранее стало известно, что дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе соберут аншлаг — проданы все билеты.