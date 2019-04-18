Подруга Цывиной назвала смерть актрисы внезапной и шокирующей

Актриса Ксения Хаирова рассказала, что не поверила в новость о смерти артистки и лично позвонила в морг.

Смерть актрисы Ирины Цывиной стала ударом для родных и близких, заявила её подруга, артистка Ксения Хаирова в беседе с "360".

— Ждём экспертизу, все в шоке. Объяснения, как может здоровый, цветущий, работающий человек лечь и умереть, у меня пока нет. Я узнала рано утром и потом позвонила сразу Женьке (сыну. — Прим. ред.). Женя написал SMS нашей общей подруге, она — мне, — сказала Хаирова.

Артистка подчеркнула, что теряется в догадках по поводу внезапного ухода из жизни подруги. По её словам, несмотря на то что они давно не встречались, они всё равно всегда находились на связи и были очень близки.

Хаирова рассказала, что не поверила в новости о кончине Цывиной и сама позвонила в морг в надежде, что новость не подтвердится.

Напомним, сегодня на 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка РФ, вдова народного артиста СССР Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.