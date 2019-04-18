В Москве арестовали трёх подозреваемых в террористической деятельности

Свою деятельность они вели с 2015 года, в том числе вербовали новых членов запрещённой организации.

В Москве суд заключил под стражу трёх подозреваемых в участии в террористической деятельности организации "Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского"*. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по столице.

— По данным следствия, соучастники с августа 2015 по апрель 2019 года пропагандировали Всероссийское общественное движение "Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского"* (НОМП), — говорится в сообщении.

Находясь в Москве, обвиняемые участвовали в разработке, планировании и подготовке террористической деятельности организации, а также вербовали её новых членов. Кроме того, они переименовали свою организацию в "Народное ополчение России", чтобы избежать преследования со стороны правоохранителей.

В итоге 11 апреля они были задержаны. Сейчас по месту их проживания проходят обыски, изымаются различные документы, свидетельствующие об их причастности к деятельности организации.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.