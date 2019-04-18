Путин: ММКФ способствует созданию качественных российских фильмов

Президент РФ Владимир Путин направил приветственные слова участникам и гостям 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Лидер страны отметил, что это мероприятие способствует созданию качественных отечественных фильмов и возрождает интерес к нашему кинематографу.

— Очень важно, что ММКФ способствует созданию качественных российских фильмов, возрождению интереса к нашему кинематографу, во многом задаёт направление его развития, — говорится в телеграмме, размещённой на сайте Кремля.

Лидер страны уверен, что ММКФ будет и дальше расширять горизонты, сохраняя свои уникальные традиции.

Лайф ведёт прямую трансляцию с красной дорожки церемонии открытия фестиваля.