Трамп ответил генпрокурору США в стиле "Игры престолов"

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Трамп ответил генпрокурору США в стиле "Игры престолов"

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Ранее Уильям Барр подтвердил, что "ни один американец", в том числе из штаба лидера Соединённых Штатов, не был в сговоре с РФ.

Американский президент Дональд Трамп ответил на заявление генпрокурора США Уильяма Барра и заявил, что ни он, ни его предвыборный штаб действительно не были в сговоре с Россией. Об этом он написал в своём твиттере.

Американский лидер решил подчеркнуть значимость момента и заявление оформил в стиле сериала "Игра престолов".

Без сговора. Без препятствий. Всем ненавистникам и радикальным левым демократам. Игра окончена, — написал Трамп.

Напомним, Минюст США опубликовал отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по так называемому российскому делу. В нём подтверждается, что "ни один американец", в том числе из штаба Трампа, не был в сговоре с Россией во время выборов в 2016 году.

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