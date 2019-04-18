В Москву на следующей неделе придёт потепление до +19

Тёплым будет и остаток уходящей недели. Столбики термометров поднимутся до отметки в 14 градусов.

Грядущая неделя порадует москвичей новой волной потепления, а столбики термометров поднимутся до отметки в 19 градусов со знаком "плюс". Такой прогноз на начало следующей семидневки опубликовал Гидрометцентр России.

Синоптики не ожидают осадков в указанный период, а уже в понедельник столбики термометров покажут от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник ситуация только улучшится — до +19 в дневные часы.

Отмечается, что и оставшиеся дни этой недели не огорчат москвичей холодной погодой, а в выходные термометры покажут до +14, лишь в субботу пройдут небольшие дожди.