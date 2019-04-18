Правнуку Елизаветы II наймут "усатого няня"

Герцогиня Сассекская совсем скоро подарит короне будущего наследника. Но после того, как стало ясно, кому родители решили доверить воспитание малыша, при дворе снова разгорелся скандал.

Меган Маркл и принц Гарри собираются нарушить ещё одну королевскую традицию, сообщают Дни.ру. Герцог и герцогиня Сассекские намерены доверить воспитание будущего наследника не гувернантке, а гувернёру. Причём он будет не подданным британской короны, а американцем.

Предполагается, что "усатый нянь" для наследника престола будет зарабатывать до 70 тысяч фунтов в год ( это примерно 5,8 миллиона рублей. — Прим.). В личное пользование ему предоставят хороший автомобиль, а также солидные апартаменты на территории резиденции Фрогмор-хаус в Виндзоре.

На поиск достойного кандидата остается не так много времени, поэтому королевская чета уже приступила к собеседованию с представителями кадровых служб.

Напомним, что герцогиня Сассекская должна родить уже в ближайшие недели. Беременность, к счастью, походит легко, вот только жену принца Гарри даже в этот период часто критикуют за поведение, недостойное короны. Например, в феврале она, будучи беременной, вылетела в США, чтобы провести вечеринку в честь будущего ребёнка, что не вызвало одобрения в глазах её супруга. Затем она решила устроить ещё одну тусовку, но уже в более узком кругу.