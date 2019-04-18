Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян в начале 2019 года

Согласно данным ведомства, снижение располагаемых доходов с января по март составило 2,3%.

Реальные доходы россиян с учётом вычетов обязательных платежей и с учётом инфляции сократились за первый квартал 2019 года на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат.

Как уточняют в ведомстве, реальные денежные доходы россиян за январь — март 2019 года снизились на 2%. При этом в номинальном выражении денежные доходы населения России за этот же период, напротив, выросли на 3,2% по сравнению с 2018 годом и составили в среднем 29,92 тысячи рублей.

Согласно заявлению Росстата, среднемесячная заработная плата в марте составила 45 тысяч рублей и выросла в номинальном выражении на 5,2% к марту 2018 года. Однако в реальном выражении этот показатель не изменился.