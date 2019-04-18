Житель Брянска решил избавиться от хлама и случайно сжёг 1,5 млн рублей

Деньги спрятала супруга мужчины, и он спалил их, когда решил избавиться от старого хлама.

Житель Брянска случайно сжёг полтора миллиона рублей, которые хранились в купюрах в металлическом чайнике. Об этом сообщают "Новости Брянска".

Как отмечается, банкноты, отложенные на покупку квартиры, положила в посуду жена мужчины, не поставив его в известность. Он решил избавиться от старого хлама, накопившегося дома, и позже сжёг чайник с остальными вещами.

Спохватившись, пара захотела спасти деньги, но купюры от жара склеились таким образом, что их невозможно было разделить. В итоге специалистам удалось спасти всего 117 500 рублей, после того как семья обратилась с заявлением в банк.

Ранее Лайф рассказывал историю уральского дачника, который тоже хотел избавиться от мусора, но случайно сжёг 13 домов.