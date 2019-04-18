Полицейские в Приморье стали "крёстными" леопарда Стёпы

Такое имя животное получило в честь самого известного советского милиционера — Дяди Стёпы.

Приморские полицейские взяли под опеку и стали "крёстными" 6-летнего дальневосточного леопарда. Об этом сообщает сайт национального парка "Земля леопарда".

Соответствующий документ был передан в руки заместителя начальника УМВД России по региону Сергея Бартковского. Отмечается, что правоохранители далеко не в первый раз помогают национальному парку (в частности, неоднократно они оказывали поддержку в борьбе с браконьерами).

При этом своё новое имя леопард, которого назвали Стёпа, получил в честь самого известного советского милиционера — Дяди Стёпы. Отмечается, что животное находится в хорошей физической форме.