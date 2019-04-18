Панкратов-Чёрный извинился за оскорбление стюарда

Ранее артист разозлился и выругался на бортпроводника за то, что тот отказался подавать ему алкоголь.

Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный принёс свои извинения стюарду "Аэрофлота", которого артист оскорбил во время рейса. Об этом он сообщил в беседе с агентством "Москва".

— Я, кстати, перед ним извинился, я попросил у него прощения. Я говорю: "Голубчик, простите меня, Христа ради, это моя невоспитанность", — сказал Панкратов-Чёрный.

Напомним, актёра сняли с самолёта в Барнауле после того, как он разозлился и выругался на стюарда за отказ принести ему алкоголь.