Панкратов-Чёрный извинился за оскорбление стюарда

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Панкратов-Чёрный извинился за оскорбление стюарда

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Александр Панкратов-Чёрный. Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Ранее артист разозлился и выругался на бортпроводника за то, что тот отказался подавать ему алкоголь.

Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный принёс свои извинения стюарду "Аэрофлота", которого артист оскорбил во время рейса. Об этом он сообщил в беседе с агентством "Москва".

Я, кстати, перед ним извинился, я попросил у него прощения. Я говорю: "Голубчик, простите меня, Христа ради, это моя невоспитанность", — сказал Панкратов-Чёрный.

Напомним, актёра сняли с самолёта в Барнауле после того, как он разозлился и выругался на стюарда за отказ принести ему алкоголь.

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