Тимошенко потроллила "робота Порошенко" за агитационный звонок

В Сети политик выложила фотографию, где показала свою реакцию на такое "предложение".

Лидер украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко в своём фейсбуке рассказала о неожиданном "звонке Петра Порошенко", который просил проголосовать за него во втором туре выборов.

Правда, звонившим оказался не сам кандидат в президенты, а робот с его голосом, который агитирует проголосовать за действующего главу государства.

Добавим, что второй тур президентских выборов на Украине пройдёт 21 марта. За пост главы Незалежной поборются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.