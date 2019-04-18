Зарезавшая дочь в Анапе из-за "голосов в голове" ранее пыталась сжечь дом

По словам отца убитой девочки, за несколько дней до преступления её мать выписали из психбольницы и дали повидаться с ребёнком.

Отец убитой под Анапой четырёхлетней девочки уже давно женился на другой девушке. Тем не менее про дочь Игорь Х. не забывал и регулярно забирал её к себе домой на выходные от бабушки, которая прежде всего занималась воспитанием ребёнка. Особенно, когда мать маленькой Оли — Вероника — проходила лечение в психиатрической клинике. Об этом Лайфу рассказала супруга отца ребёнка Леся Х. Она также добавила, что, со слов мужа, проблемы с психикой у Вероники начались сразу после рождения Оли.

— Она была нормальной до рождения ребёнка, со слов мужа. Потом всё. Первое, что она сделала, это сожгла дом. Но её спасли. И всё, с этого всё и началось — пошли какие-то голоса, говорила, что её хотят убить, — рассказала Леся Х.

Женщина рассказала, что Веронику всего за несколько дней до убийства внезапно выпустили из клиники и дали повидаться с дочкой. Муж в те дни был на работе и просто физически не мог оказаться рядом и предотвратить трагедию.

— Муж забирал Олю каждые выходные и привозил к нам домой. Очень весёлая, активная такая была. Жалко, очень жалко её, такая маленькая. Девочку не вернуть. Муж страдает. Надо этих врачей наказывать, которые отпустили больную мать на выходные домой. Как такое вообще возможно? И ещё к ребёнку! Надо в суд подавать на них и органы опеки тоже, зная, в какой семье ребёнок проживает, ничего не сделали, — заявила Леся Х.

Как сообщал Лайф, убийство четырёхлетней девочки Оли произошло 14 апреля под Анапой. По данным следователей, мать с дочерью находились в гостях у родственников, когда женщина взяла девочку и вышла с ней во двор. Затем вернулась в дом одна и сказала: "Олечки больше нет". Недалеко от дома родные обнаружили тело ребёнка с ножевым ранением в области шеи. В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведётся расследование, женщина находится под стражей.

Друзья и знакомые Вероники сомневаются, что на преступление её могли толкнуть "голоса в голове". Впрочем, для большинства из них стало неожиданностью, что у женщины была официально диагностирована шизофрения. Не знали об этом и в детской поликлинике, где обвиняемая до сих пор числится санитаркой. Коллеги женщины утверждают, что за время работы она ни разу не давала повода усомниться в своей адекватности, была скромной и тихой.