В Москве арестовали главу Управления Росавиации по делу о хищении 1 млрд рублей

Глава Управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимир Минишко арестован в суде по делу о хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами. Об этом ТАСС рассказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР Елена Марковская.

По её словам, цены на адвокатские услуги намеренно завышались с 2008 по 2018 год, в итоге была присвоена сумма в размере 1 млрд рублей.

По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде ареста.