Савченко заявила, что будет голосовать за Зеленского во втором туре выборов

При этом своим правом на волеизъявление она воспользуется в СИЗО, где находится её паспорт.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в ходе интервью телеканалу "Наш" заявила, что во втором туре выборов президента страны поддержит Владимира Зеленского.

— Сейчас политическая весна — какое счастье, что нам, наверное, впервые можно выбирать не меньшее из двух зол! Сегодня мы выбираем из зла прошлого и надежды на будущее. Я выбираю "зелёную" кнопку, — заявила Савченко.

Она также возмутилась тем фактом, что ей придётся голосовать в СИЗО, так как именно там находится её паспорт, несмотря на то, что она была освобождена из-под стражи. Впрочем, своим правом на волеизъявление она жертвовать не собирается.

Она также рассказала, что в первом туре пыталась проголосовать, однако испортила бюллетень, так как не смогла найти в нём свою фамилию.

Добавим, что второй тур президентских выборов на Украине пройдёт 21 марта. За пост главы Незалежной поборются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.