Ответные меры России затронут 30% товарооборота с Украиной за 2018 год

Введённые Россией ограничения в отношении украинских товаров затронут почти 30% товарооборота между странами за 2018 год. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

— Суммарный оборот товаров, в отношении которых Правительством РФ вводятся ограничения, оценивается более чем в $4,3 млрд, что составляет почти 30% от общего объёма товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году, — отметил Орешкин.

Он назвал решение об ограничениях в отношении Украины вынужденной ответной мерой на недружественные действия.

Напомним, о том, что Россия расширила запрет на ввоз некоторых украинских товаров, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Таким образом наша страна приняла ответные меры на санкции Незалежной. Ранее был обнародован список запрещённых украинских товаров.