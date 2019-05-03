Ну и уродцы. Смартфоны из фантастических фильмов, от которых смешно

В конце прошлого века и в начале этого вышло много научно-фантастических фильмов, в которых герои используют для связи причудливые гаджеты. Тогда мы на них смотрели с восхищением, а сегодня почти всегда эти футуристичные устройства вызывают смех. Поскольку большая их часть и близко не похожа на современные смартфоны. Лайф вспомнил несколько таких чудных аппаратов из старых фантастических фильмов.

"Я, робот" (2004 г.)

Действие этого фильма разворачивается в 2035 году. К этому периоду, по задумке авторов, человекоподобные роботы давно перестанут смешить нас своими акробатическими пируэтами на YouTube и станут обычной бытовой техникой. Примерно в этот же период искусственный интеллект достигнет просветления и обретёт сознание. В общем, наука и технологии в мире фильма развитее, чем сегодня. А вот производители смартфонов — нет.

Герои "Я, робота" пользуются серыми калькуляторами с QWERTY-клавиатурой и маленьким экраном, который выезжает из корпуса сверху. Примерно так же выдвигается сегодня фронтальная камера у смартфона Vivo NEX S. Разумеется, сейчас смартфон из фильма 2004 года воспринимается безумием. Единственное, что в нём кажется практичным, — это физическая клавиатура, по которой сегодня наверняка скучают многие поклонники Blackberry.

"Петля времени" (2012 г.)

"Петля времени" — фильм этого десятилетия. На момент начала его создания мир уже знал, что такое iPhone. Однако действие картины разворачивается в 2044 году, поэтому её создателям пришлось пофантазировать о том, как к тому времени изменится уже состоявшийся форм-фактор смартфонов.

И киношники не придумали ничего лучше раскладушки с гибким экраном. Мелко взяли — такие появляются уже сейчас, в 2019 году. Правда, наши современники попроще будут: в фильме смартфон складывается не просто пополам, а два раза пополам. Сегодня такой форм-фактор представляется с трудом. Экраны-то, быть может, и выдержат, а вот шарниров подходящих нет и в помине.

"Завтра не умрёт никогда" (1997 г.)

Как известно, Сэр Джеймс Бонд, будучи шпионом короны Великобритании, всегда был на острие технологического прогресса. На задания он всегда отправлялся с гаджетами будущего. Конкретно в "Завтра никогда не умрёт", втором фильме с Пирсом Броснаном в главной роли, агент 007 удивляет зрителей выдуманной вертикальной раскладушкой JB988 от вполне себе реального производителя Ericsson.

Одна из опций телефона в каком-то смысле была убийственной. Например, JB988, аки электрошокер, мог парализовать человека током. Современным бы смартфонам такую батарейку. Главной же фишкой шпионского мобильника было дистанционное управление автомобилем BMW. Для контроля Бонд использовал не экран, что сегодня кажется логичным, а специальные сенсорные кнопки, вынесенные на нижнюю часть корпуса. Забавно, что никому из авторов картины и в голову не пришло, что сенсорным может быть и экран.

"Земля: Последний конфликт" (1997 г.)

Научно-фантастические сериалы тоже породили ряд интересных концептов. Взять хотя бы шоу конца 90-х "Земля: Последний конфликт" от авторов культового "Звёздного пути". По сюжету в 2008 году на Землю прилетают инопланетяне и делятся с нами своими продвинутыми технологиями. Не просто так, конечно, но не об этом сейчас.

Одной из них является коммуникатор с дисплеем-свитком Global Link. Создатели сериала предлагают воистину интересный форм-фактор, но реализация оставляет желать лучшего. Если и использовать сегодня сворачивающиеся экраны, которые, к слову, уже существуют, то смартфоны с ними должны быть куда изящнее. Ведь очевидно, что дисплеи-свитки нужны только для одного — компактности. А в случае с Global Link этим свойством и не пахнет. Гаджеты из "Земля: Последний конфликт" настолько большие и неуклюжие, что герои носят их на поясе, а не в кармане.

"Железный человек — 2" (2010 г.)

Нигде не скрыться от фильмов про супергероев. Даже в сюжете про странные телефоны. Во второй части "Железного человека" мультимиллиардер и изобретатель Тони Старк пользуется, как ни странно, не iPhone, а смартфоном LG. Правда, ненастоящим.

Во всяком случае, с прозрачными экранами из Южной Кореи смартфоны ещё в розницу не поступали. И, пожалуй, хорошо. Поскольку решительно непонятно, для чего кроме привлечения внимания может пригодиться прозрачный экран. Да и технически такой аппарат сегодня воспроизвести сложно, если не невозможно вовсе. Каким бы толстым ободок такого смартфона ни был, в него при всём желании не уместится аккумулятор, процессор, память и другие компоненты.

"Космическая одиссея 2001 года" (1968 г.)

Стэнли Кубрик — гениальный режиссёр, вне всякого сомнения. Очередной раз в этом можно убедиться, обратив внимание на то, какими гаджетами в "Космической одиссее 2001 года" пользуются астронавты.

В нескольких сценах Дейв Боумен и его коллега устраивают дежурный ужин и досуга ради включают некую электронную газету, которая очень похожа на современные планшеты. Увы, мы не знаем, оборудован ли гаджет сенсорным экраном — слишком мало эпизодов с этим устройством, — однако поражает, что многие из нас сегодня используют планшеты точно так же, как и герои фильма. А именно — садятся за стол, кладут рядом с тарелкой гаджет и включают YouTube. С той лишь разницей, что астронавты смотрят свежий выпуск новостей.

Единственное, к чему хочется придраться в творении Кубрика, так это к дате. Главная сюжетная арка фильма берёт начало в 2001 году. В реальности же планшеты появились позже.